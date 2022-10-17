Безработных россиян предложили направить на стройки

В Общественном совете при Минстрое России предложили привлекать безработных граждан к работе на стройках. Об этом пишут «Известия».

Как заявили газете в совете, в настоящее время в строительной отрасли работают 11 млн человек, при этом требуется еще 3–5 млн. Причем эту проблему невозможно решить лишь привлечением трудовых мигрантов. Поэтому общественники предложили задействовать безработных в работе на стройках.

По данным организации, на учете в органах занятости находится свыше 1,8 млн человек, которые не могут найти себе работу уже долгое время. Совет разработает систему привлечения таких граждан на стройки, после чего представит ее в Минстрой.

Ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при министерстве Надежда Прокопьева в беседе с изданием заявила, что, в частности, нужно изменить работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. По ее словам, также следует создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для различных проектов.