Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
19 минут назад

"Известия": в Минстрое РФ предложили привлекать безработных граждан к работе на стройках

Газета.Ruиещё 10

В Общественном совете при Минстрое России предложили привлекать безработных граждан к работе на стройках. Об этом пишут «Известия».

Безработных россиян предложили направить на стройки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявили газете в совете, в настоящее время в строительной отрасли работают 11 млн человек, при этом требуется еще 3–5 млн. Причем эту проблему невозможно решить лишь привлечением трудовых мигрантов. Поэтому общественники предложили задействовать безработных в работе на стройках.

По данным организации, на учете в органах занятости находится свыше 1,8 млн человек, которые не могут найти себе работу уже долгое время. Совет разработает систему привлечения таких граждан на стройки, после чего представит ее в Минстрой.

Ответственный секретарь комиссии по профобразованию Общественного совета при министерстве Надежда Прокопьева в беседе с изданием заявила, что, в частности, нужно изменить работу центров переподготовки кадров в регионах, в том числе привлекая для помощи девелоперов. По ее словам, также следует создать на их основе мобильные строительные бригады, которые можно будет нанимать на контрактной основе для различных проектов.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты официального признания их неработающими.

Экономика,Надежда Прокопьева,Госстрой России,Госдума,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители