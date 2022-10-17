В России упал интерес к доллару

В России наблюдается явный спад интереса граждан к покупке доллара. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Степановой, укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — отметила Степанова.

Основным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, резюмировала экономист.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что доллар и евро утратят свое влияние в ближайшие месяцы, в том числе на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.