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1 час назад

В России упал интерес к доллару

Lenta.ruиещё 1

В России наблюдается явный спад интереса граждан к покупке доллара. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова в беседе с агентством «Прайм».

В России упал интерес к доллару
Фото: ТАССТАСС

По словам Степановой, укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.

«При этом российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на желаемый для бюджета страны и импорта уровень в районе 66-70 рублей за доллар США», — отметила Степанова.

Основным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, резюмировала экономист.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что доллар и евро утратят свое влияние в ближайшие месяцы, в том числе на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.

15 октября Владимир Путин подписал указ, который позволяет Центробанку выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов.

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