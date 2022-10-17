Центробанк объявил о возвращении инфляции

Несколько месяцев снижения цен в России закончились, после незначительной инфляции, зафиксированной по итогам сентября, стоимость товаров продолжит расти и в октябре. Об этом объявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

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«По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными», — подчеркнул он, не указав, в каком диапазоне ожидается рост цен.

По словам Заботкина, уровень инфляционного давления остается пока умеренным. В последнюю неделю повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров.

В сентябре инфляция в России составила 0,05 процента. С 4 по 10 октября, по данным Росстата, цены выросли на 0,03 процента. Все лето на фоне снижающегося спроса в стране фиксировали дефляцию.