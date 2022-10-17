Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
20 минут назад

Центробанк объявил о возвращении инфляции

Lenta.ruиещё 2

Несколько месяцев снижения цен в России закончились, после незначительной инфляции, зафиксированной по итогам сентября, стоимость товаров продолжит расти и в октябре. Об этом объявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

Центробанк объявил о возвращении инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными», — подчеркнул он, не указав, в каком диапазоне ожидается рост цен.

По словам Заботкина, уровень инфляционного давления остается пока умеренным. В последнюю неделю повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров.

Набиуллина объяснила, почему впервые не надела брошь после заседания ЦБ по ставке

В сентябре инфляция в России составила 0,05 процента. С 4 по 10 октября, по данным Росстата, цены выросли на 0,03 процента. Все лето на фоне снижающегося спроса в стране фиксировали дефляцию.

На последнем заседании совета директоров Банка России было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. В то же время в отличие от предыдущих заседаний в регуляторе отказались говорить о продолжении смягчения кредитной политики из-за роста инфляционного давления. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина констатировала, что дефляционный тренд теряет силу.

Экономика,Алексей Заботкин,Эльвира Набиуллина,Банк России,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители