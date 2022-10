«Пощечина Байдену»: что говорят о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти

Члены Конгресса США призвали сократить поставку вооружения и военную поддержку Саудовской Аравии в ответ на решение королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет The Hill.

Организация стран — экспортеров нефти ( The Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 года в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в столице Австрии — Вене.