«Пощечина Байдену»: что говорят о решении ОПЕК+ сократить добычу нефти

Члены Конгресса США призвали сократить поставку вооружения и военную поддержку Саудовской Аравии в ответ на решение королевства сократить добычу нефти. Об этом пишет The Hill.

По информации издания, член палаты представителей Ро Ханна от Калифорнии и сенатор Ричард Блюменталь от штата Коннектикут внесли законопроект, запрещающий экспорт оружия, вспомогательного оборудования, запасных и ремонтных частей, а также техническую и материально-техническую поддержку Саудовской Аравии в течение одного года.

«Решение о [сокращении. — «Газета.Ru»] добыче нефти — это пощечина президенту Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить режим увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать влияние санкций на Россию, надеясь, что это приведет к сокращению цен на газ в США», — пишет автор статьи.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман и Ирак поддержали решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти, информирует Attaqa.

Страны отвергают обвинения США в отношении Саудовской Аравии в оказании давления относительно данного вопроса и считают, что сокращение добычи нефти выгодно на фоне состояния мировых рынков.

Так, министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил указал после встречи ОПЕК+, что соглашение стабилизирует мировые рынки и поддержит цены на нефть. По его оценке, решение о снижении добычи нефти было принято после обсуждения событий и вызовов, стоящих перед мировым рынком.

Исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Мухаммад Абдель Латиф аль-Фарес добавил, что это позитивно отразится на нефтяных рынках. Страны приняли это решение не с намерением установить контроль, а, скорее, из принципа стремления достичь рыночного баланса, полагает представитель Кувейта.

Ранее генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейса назвал решение стран снизить добычу нефти верным. Но конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+.

Организация стран — экспортеров нефти ( The Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. По состоянию на март 2020 года в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в столице Австрии — Вене.

Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится ~35 % от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1199,71 миллиарда баррелей. Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

На апрель 2020 года в ОПЕК+ входят 10 стран — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

Президент США Джо Байден считает, что необходимо пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда после решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.

"Да", - сказал президент во вторник вечером в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос о том, стоит ли Соединенным Штатам пересмотреть свои отношения с Саудовской Аравией, так как "саудиты встали на сторону России против США".

По словам Байдена, Эр-Рияд ждут "последствия из-за того, что они сделали [вместе] с Россией". Он добавил, что не будет вдаваться в детали каких-либо действий Вашингтона, но заверил, что "последствия будут".

Ранее в Белом доме заявили, что решение объединения ОПЕК + о сокращении объемов добычи нефти демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Соединенные Штаты во время диалога с Саудовской Аравией возражали против сокращения объемов добычи нефти, так как это смягчит действие санкций в отношении России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Госдеп США.

«Они знали, что это увеличит прибыль России и потенциально снизит эффективность санкций», — сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Вашнгтон дал Саудовской Аравии понять, что это будет «неверным курсом» из-за возможного влияния на антироссийские санкции.

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд отверг в воскресенье утверждения, что Эр-Рияд встал на сторону Москвы при принятии решения о снижении объемов добычи нефти.

"Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в войне против Украины, - написал министр в своем Twitter. - Стоит отметить, что эти ложные обвинения исходили не от правительства Украины. Хотя решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим, некоторые обвинили королевство в том, что оно на стороне России. Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?"

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября на очной встрече в Вене о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран альянса составит 41,856 млн б/с.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти является исключительно техническим решением, а не политическим.

"Я хотел бы уточнить, что последнее решение ОПЕК+, которое было единогласно одобрено, было сугубо техническим решением абсолютно без политических побуждений", - написал он в воскресенье в Twitter.

Решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу было верным и своевременным. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Хайтам аль-Гейс.

EPA-TACC

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — приводит РИА Новости его слова.

Принятое в начале октября странами ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти служит стабилизации рынков. Об этом, как передает в воскресенье информационный портал Annahar Online, заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммед Аркаб.

EPA-TACC

"Последнее решение ОПЕК+ является историческим, превосходным и служит стабильности рынков", - отметил Аркаб, который провел в столице североафриканской страны встречу с генеральным секретарем ОПЕК, представителем Кувейта Хайсамом аль-Гайсом.

"Мы высоко оцениваем твердую и жизненно важную роль Алжира в согласовании мнений и утверждении важных соглашений в рамках ОПЕК", - подчеркнул со своей стороны генсек организации.

Аркаб и аль-Гайс также выразили "полную уверенность в положительном влиянии соглашения от 5 октября 2022 года в Вене" на ситуацию на нефтяном рынке.

Как сообщает информационное агентство Algeria Press Service, генсек ОПЕК обсуждает в Алжире "состояние международного рынка нефти и перспективы его развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе". Он также проведет встречу с руководством алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach.

Министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бин Мубарак бин Дина заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было принято исходя исключительно из экономических соображений, передает РИА «Новости».

По его словам, договоренности в рамках ОПЕК+ были приняты на основе консенсуса, также он отметил, что принятое решение важно для укрепления рынков и даст положительные результаты для всей мировой экономики.

«Решение было принято исходя из чисто экономических соображений», — пояснил министр, добавив, что перед этим техническая команда организации провела тщательное исследование в реалиях спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Глава министерства также отметил, что на предстоящих встречах участники ОПЕК и ОПЕК+ изучат все экономические события, чтобы обеспечить стабильность рынков и глобального предложения, а также баланс интересов производителей и потребителей.

Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились на фоне договоренности стран-участниц Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти. Такое мнение выразили эксперты газеты Financial Times

По мнению авторов статьи, на фоне ухудшения отношений с Саудовской Аравией могут значительно ослабнуть позиции США на всем Ближнем Востоке. Однако, отмечает газета, полный отказ сторон от сотрудничества практически исключен, учитывая озабоченность Белого дома действиями Ирана в регионе.

«Многие представители служб безопасности США, которые поддерживали сближение с Эр-Риядом, глубоко уязвлены. В настоящее время в лучшем случае речь идет о холодных деловых отношениях», — приводит издание мнение эксперта лондонского Международного института стратегических исследований Эмиля Хокайема.

В свою очередь один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако уверен, что в конечном итоге стороны найдут подходящую формулу взаимоотношений. «Все немного злы друг на друга сейчас. Я не думаю, что отношениям наступит конец», — уточнил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что собирается провести переговоры с Саудитами по решению сократить нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает «Интерфакс».

«Мы собираемся поговорить с ними», — заявил Байден.