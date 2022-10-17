Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
41 минуту назад

Европейская страна задумалась о приостановке производства

Lenta.ru

Производство может быть приостановлено в Италии на 30 дней (с декабря по февраль) следующего года на фоне энергокризиса, пишет Il Messaggero.

В Италии могут приостановить производство на фоне энергокризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, мера войдет в чрезвычайный план по экономии энергии, который передаст будущему правительству нынешний министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани. Такой шаг предусматривает обязательное приостановление потребления в индустриальном секторе в случае отсутствия поставок российского газа.

В европейской стране большая доля электроэнергии вырабатывается за счет газа. Если Россия прекратит поставки газа с 1 ноября, Италия не дополучит необходимые 6,45 миллиарда кубометров газа. Тогда задуманные меры с с остановкой всего производства будут неизбежны, отмечает издание. Ранее власти постановило сократить срок отопительного сезона и снизить температуру в помещениях.

17 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести обязательство по совместному приобретению 15 процентов используемого в блоке газа.

Экономика,Дидье Рейндерс,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители