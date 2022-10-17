В Италии могут приостановить производство на фоне энергокризиса

Производство может быть приостановлено в Италии на 30 дней (с декабря по февраль) следующего года на фоне энергокризиса, пишет Il Messaggero.

По данным издания, мера войдет в чрезвычайный план по экономии энергии, который передаст будущему правительству нынешний министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани. Такой шаг предусматривает обязательное приостановление потребления в индустриальном секторе в случае отсутствия поставок российского газа.

В европейской стране большая доля электроэнергии вырабатывается за счет газа. Если Россия прекратит поставки газа с 1 ноября, Италия не дополучит необходимые 6,45 миллиарда кубометров газа. Тогда задуманные меры с с остановкой всего производства будут неизбежны, отмечает издание. Ранее власти постановило сократить срок отопительного сезона и снизить температуру в помещениях.