Politico: эксперты сравнили текущий кризис глобальной экономики с хаосом

В ходе экономического форума в Вашингтоне ведущие американские и европейские эксперты заявили, что текущая экономическая обстановка в мире очень похожа на хаос, который никто не в состоянии преодолеть, передает РИА Новости, ссылаясь на издание Politico.

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По словам главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалина Георгиева, худшее впереди.

Эксперты отметили, что постоянная инфляция, “пугающие” процентные ставки и паника вокруг ухудшающейся энергетической ситуации – это самые основные проблемы на сегодняшний день.

Марк Собел – председатель Официального форума валютно-финансовых учреждений США заявил, что в ходе решения кризисной ситуации присутствует разобщенность, так как кризис заставляет страны становиться на “свой собственный путь”.

Бывший американский министр финансов Ларри Саммерс считает, что МВФ и Всемирный банк прилагают слишком мало усилий, чтобы решать возникшие экономические проблемы.