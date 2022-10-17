ФРГ может потерять до $85 млрд из-за дефицита рабочей силы

Дефицит рабочих рук может стоить ведущей экономике Европы — Германии — 85 млрд долларов в год, передает Bloomberg. Кадровый голод заставляет значительную долю компаний в сокращать производственные мощности, что стало причиной многомиллиардных убытков.

Главная причина кризиса — демографический провал. В Германии растет число пенсионеров, а молодых людей не хватает, чтобы восполнить потребности экономики в рабочей силе. По данным Федерального агентства по трудоустройству Германии, дефицит кадров составляет 360-380 тысяч человек, а в конце десятилетия он достигнет 500 тысяч человек.