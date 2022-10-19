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13 часов назад

«Она все больше вызывает недоумение своей политикой»: кто может заменить Лиз Трасс?

Мир24иещё 3

Три депутата от правящей Консервативной партии в палате общин британского парламента призвали Лиз Трасс покинуть пост премьер-министра. Действительно ли под Трасс зашатался стул и кто может заменить ее, MIR24.TV рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Она все больше вызывает недоумение своей политикой»: кто может заменить Лиз Трасс?
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Заменить ее могут. Вопрос – как это сделать, потому что она только избрана и пока что у нее есть иммунитет. Но там есть возможные лазейки. Прежде всего, чтобы реализовать ее смену, нужно будет согласие большего числа членов Консервативной партии. Поскольку партия находится в состоянии разброда и шатания, этот вопрос является одним из основных. То, что она все больше и больше вызывает недоумение своей политикой – это факт. Поэтому стул под ней действительно зашатался».

По словам Натальи Ереминой, претензий к Трасс много. Люди озабочены инфляцией и ростом цен, политика премьер-министра расценивается как неудовлетворительная, потому что не решает социальных, экономических, налоговых, энергетических проблем. Кандидатом на место Трасс является ее недавний соперник Риши Сунак, с которым она участвовала в гонке за лидерство в партии.

«Вряд ли можно сначала выкинуть Бориса Джонсона за то, что он не выполнил свои обещания, а потом сказать: «Мы его возвращаем». Это будет выглядеть сомнительно. Только Риши Сунак, и он уже проявил готовность», – отметила профессор.

Экономика,Риши Сунак,Наталья Еремина,Борис Джонсон,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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