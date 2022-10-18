Читатели Daily Mail возмутились политикой премьер-министра Британии Лиз Трасс

Читатели британской газеты Daily Mail выразили недовольство политикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Пользователи сравнили ее с «дохлой уткой» и требуют ее отставки.

«Это не хромая утка. Она — дохлая утка. Ради блага нашей страны она должна уйти в отставку», — заявил читатель. Также он добавил, что эта женщина является обузой для британского правительства. Его поддержал комментатор с ником «меларман»: «Самое время, чтобы партия помогла премьер-министру в ее отставке». А пользователь «Любовь к свободе» посчитал, что Трасс больше похожа на «хромую курицу». «Еще одна женщина у руля… еще одна катастрофа», — высказался «sidewayspeak».

«Она никогда не была и никогда не будет достойным лидером Великобритании. Но что более важно, так это то, что у британцев было слишком много премьер-министров в этом консервативном правительстве, и они больше не хотят», — написала «Дебби». Она также отметила, что у Великобритании нет надежного руководителя, и большинство из них были воспитаны «мошенником» Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Соединенного Королевства, прим. URA.RU).

Ранее журналист Мэри Дежевски написала статью для журнала Spiked, в которой она назвала Трасс позором для Великобритании, обвинив ее в невежестве и лицемерии. Об этом сообщал 5-tv.ru.