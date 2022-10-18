Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
18 октября

Читатели Daily Mail возмутились политикой премьер-министра Британии Лиз Трасс

Ura.Ruиещё 7

Читатели британской газеты Daily Mail выразили недовольство политикой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Пользователи сравнили ее с «дохлой уткой» и требуют ее отставки.

Читатели Daily Mail возмутились политикой премьер-министра Британии Лиз Трасс
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Это не хромая утка. Она — дохлая утка. Ради блага нашей страны она должна уйти в отставку», — заявил читатель. Также он добавил, что эта женщина является обузой для британского правительства. Его поддержал комментатор с ником «меларман»: «Самое время, чтобы партия помогла премьер-министру в ее отставке». А пользователь «Любовь к свободе» посчитал, что Трасс больше похожа на «хромую курицу». «Еще одна женщина у руля… еще одна катастрофа», — высказался «sidewayspeak».

«Она никогда не была и никогда не будет достойным лидером Великобритании. Но что более важно, так это то, что у британцев было слишком много премьер-министров в этом консервативном правительстве, и они больше не хотят», — написала «Дебби». Она также отметила, что у Великобритании нет надежного руководителя, и большинство из них были воспитаны «мошенником» Дэвидом Кэмероном (бывшим премьер-министром Соединенного Королевства, прим. URA.RU).

Ранее журналист Мэри Дежевски написала статью для журнала Spiked, в которой она назвала Трасс позором для Великобритании, обвинив ее в невежестве и лицемерии. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Экономика,Дэвид Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители