FT: США нечем ответить на решение ОПЕК+ по добыче нефти

Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Financial Times.
«США пообещали отреагировать на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, но у президента Джо Байдена мало значимых вариантов, чтобы уменьшить влияние исторических сокращений», — передает издание слова аналитиков.
По мнению экспертов, высвобождение Соединенными Штатами стратегических запасов — это лишь временная мера. В итоге пополнять эти резервы придется по очень высоким ценам.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка стран-производителей нефти была продлена до 31 декабря 2023 года. Добычу энергоресурса сократили 20 стран, сообщает MK.RU.