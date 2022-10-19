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1 час назад

FT: США нечем ответить на решение ОПЕК+ по добыче нефти

Ura.Ruиещё 9

Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Financial Times.

FT: США нечем ответить на решение ОПЕК+ по добыче нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«США пообещали отреагировать на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, но у президента Джо Байдена мало значимых вариантов, чтобы уменьшить влияние исторических сокращений», — передает издание слова аналитиков.

По мнению экспертов, высвобождение Соединенными Штатами стратегических запасов — это лишь временная мера. В итоге пополнять эти резервы придется по очень высоким ценам.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Сделка стран-производителей нефти была продлена до 31 декабря 2023 года. Добычу энергоресурса сократили 20 стран, сообщает MK.RU.

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