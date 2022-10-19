FT: США нечем ответить на решение ОПЕК+ по добыче нефти

Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти. Об этом сообщает Financial Times.

«США пообещали отреагировать на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, но у президента Джо Байдена мало значимых вариантов, чтобы уменьшить влияние исторических сокращений», — передает издание слова аналитиков.

По мнению экспертов, высвобождение Соединенными Штатами стратегических запасов — это лишь временная мера. В итоге пополнять эти резервы придется по очень высоким ценам.