Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
55 минут назад

СМИ: ЕС отбросил идею ввести потолок цен на газ

Лера Букина

Евросоюз (ЕС) решил «воздержаться» от установления потолка цен на газ в связи с противоречивыми взглядами и обеспокоенностью стран по поводу ситуации с поставками топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа объединения.

Отмечается, что 18 октября Еврокомиссией будут предложены варианты борьбы с подорожанием энергоносителей. Вместе с тем подчеркивается, что от идеи немедленно ввести ограничения цен на газ стороны отказались.

Днем ранее газета Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом чрезвычайного механизма по ограничению стоимости всего импортируемого газа на фоне энергетического кризиса.

Цены на газ в Европе резко упали

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что КНР не собирается осуществлять поставки сжиженного газа (СПГ) в Европу. Власти Китая планируют потреблять его внутри государства. Решение принято национальным регулятором. Кроме того, агентство предупреждает Европу об ужесточении энергетического кризиса в случае холодной зимы и в условиях сокращения импорта сжиженного газа.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители