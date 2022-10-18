Евросоюз (ЕС) решил «воздержаться» от установления потолка цен на газ в связи с противоречивыми взглядами и обеспокоенностью стран по поводу ситуации с поставками топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа объединения.
Отмечается, что 18 октября Еврокомиссией будут предложены варианты борьбы с подорожанием энергоносителей. Вместе с тем подчеркивается, что от идеи немедленно ввести ограничения цен на газ стороны отказались.
Днем ранее газета Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом чрезвычайного механизма по ограничению стоимости всего импортируемого газа на фоне энергетического кризиса.
Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что КНР не собирается осуществлять поставки сжиженного газа (СПГ) в Европу. Власти Китая планируют потреблять его внутри государства. Решение принято национальным регулятором. Кроме того, агентство предупреждает Европу об ужесточении энергетического кризиса в случае холодной зимы и в условиях сокращения импорта сжиженного газа.