Евросоюз (ЕС) решил «воздержаться» от установления потолка цен на газ в связи с противоречивыми взглядами и обеспокоенностью стран по поводу ситуации с поставками топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа объединения.

Отмечается, что 18 октября Еврокомиссией будут предложены варианты борьбы с подорожанием энергоносителей. Вместе с тем подчеркивается, что от идеи немедленно ввести ограничения цен на газ стороны отказались.

Днем ранее газета Financial Times сообщила о разработке Евросоюзом чрезвычайного механизма по ограничению стоимости всего импортируемого газа на фоне энергетического кризиса.