Три страны помогают Москве сохранить экспорт нефти, который мог бы существенно снизиться после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, в последние недели наблюдается устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию.

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Потоки сырья в эти страны достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день.

Большая часть танкеров с российским черным золотом в конечном итоге оказывается в Индии, а меньшее количество направляется дальше на восток, в Китай.