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1 час назад

Россия спешит продать нефть до 5 декабря

Инвест-Форсайт

Три страны помогают Москве сохранить экспорт нефти, который мог бы существенно снизиться после начала спецоперации на Украине. По данным Bloomberg, в последние недели наблюдается устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию.

Три страны помогают Москве сохранить экспорт нефти
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Потоки сырья в эти страны достигли пика в июне на уровне 2,2 млн баррелей в день.

Большая часть танкеров с российским черным золотом в конечном итоге оказывается в Индии, а меньшее количество направляется дальше на восток, в Китай.

Однако времени на доставку нефти из российских балтийских портов в Китай и Индию остается все меньше: 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза, которые лишат соответствующие суда страховки и других услуг.

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