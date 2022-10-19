В правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и источник, близкий к компании. Сообщается, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против Российской Федерации. Компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости» Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Чиновники сомневаются, что поддержка "Роснано" за счет бюджета будет целесообразна. Поступило преложение ликвидировать компанию. В частности, эту идею поддерживает министр финансов Антон Силуанов. Он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где предлагает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний "Роснано", важных для технологического развития страны. Силуанов предложил их передать в другие профильные госкорпорации.