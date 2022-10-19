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1 час назад

"Ведомости": в правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано"

Газета.Ruиещё 2

В правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано", пишут "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников и источник, близкий к компании. Сообщается, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против Российской Федерации. Компания фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

В правительстве обсуждают расформирование компании "Роснано"
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Чиновники сомневаются, что поддержка "Роснано" за счет бюджета будет целесообразна. Поступило преложение ликвидировать компанию. В частности, эту идею поддерживает министр финансов Антон Силуанов. Он написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где предлагает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний "Роснано", важных для технологического развития страны. Силуанов предложил их передать в другие профильные госкорпорации.

Существует и альтернативный вариант, он подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. На "Роснано" рассчитывают в решении задач с импортозамещением. Ранее сообщалось, что Росатом и Роснано разработают систему переработки промышленных отходов.

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