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1 час назад

России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года

Lenta.ruиещё 2

В случае введения потолка цен на нефть и прекращения поставок российского газа в Европу в регионе может повториться финансовый кризис 2008 года. Об этом рассказал политолог Сергей Марков в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

России и Европе предрекли повторение кризиса 2008 года
Фото: ТАССТАСС

«Если будет рецессия в наиболее развитых и богатых странах, то есть спад производства и замедление темпов экономического роста, то это приведет к проблемам и в нашей стране. Поскольку стоимость энергоносителей — нефти и газа — упадет в разы», — предрек политолог.

Как заявил Марков, в таком случае доходы России от продажи топлива резко сократятся, в связи со значительным падением спроса со стороны Запада.

Стало известно о риске подорожания газировки в России

«Учитывая то, что США пытаются наши ресурсы всячески вытеснить с мирового рынка, то, конечно, опасаться сценария кризиса 2008 года нам тоже нужно», — резюмировал Марков.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что введение потолка цен на нефть из России, о котором договорились государства «Большой семерки», не затронет страны-участницы ОПЕК. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря.

Экономика,Сергей Марков,Казначейство США,ОПЕК,ЕС,
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