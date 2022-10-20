Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 20 октября, на официальном портале правовой информации.

Фото: Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Согласно закону, принятие решения об индексации закрепляется за правительством РФ в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада, доплаты за классный чин, который включает в себя оклад по воинскому званию и доплаты за специальное звание. Также доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям, говорится в документе.

Также 23 сентября Путин подписал указ об аналогичном увеличении окладов российских госслужащих. Помимо этого, индексация коснется госслужащих Минюста, ФССП и судов.