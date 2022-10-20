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1 час назад

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам

Вечерняя Москваиещё 5

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 20 октября, на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об индексации пенсий прокурорам
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

Согласно закону, принятие решения об индексации закрепляется за правительством РФ в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период должностного оклада, доплаты за классный чин, который включает в себя оклад по воинскому званию и доплаты за специальное звание. Также доплаты за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям, говорится в документе.

Также 23 сентября Путин подписал указ об аналогичном увеличении окладов российских госслужащих. Помимо этого, индексация коснется госслужащих Минюста, ФССП и судов.

Недавно доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.

Экономика,Владимир Путин,ФССП России,РУДН,Правительство РФ,
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