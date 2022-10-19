Введение потолка цен на нефть из РФ ударит по танкерной отрасли

Введение предельных цен на российскую нефть, доставляемую в Европу морским путем, ударит по возможностям мирового танкерного флота. Часть кораблей лишится возможности страхования, что приведет к сокращению суммарных сырьевых поставок на глобальные рынки, сообщает Bloomberg.

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«Последние санкции Европейского союза против российской нефти могут привести к тому, что часть мирового танкерного флота лишится стандартного отраслевого страхования, а это, в свою очередь, грозит подорвать попытки США не допустить шока поставок», — говорится в материале.

В свою очередь, сокращение мирового нефтяного предложения в связи со снижением морских поставок не приведет к снижению биржевых цен на сырье, на чем настаивают в администрации президента США Джо Байдена. Это может «расколоть» танкерную отрасль.

«Потолок цен на российскую нефть может расколоть танкерную отрасль, учитывая, что крупнейшие покупатели сырья — Китай и Индия — на предельную стоимость не подписались. Данный шаг может свести на нет стремления США сохранить низкие цены на нефть», — сообщается в статье.

19 октября агентство Reuters сообщило о намерении Индии рассмотреть предложение западных стран ввести предельные цены на российскую нефть. Однако говорить о достижении какого-либо компромиссного решения по этой мере пока преждевременно.