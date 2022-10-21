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41 минуту назад

Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ

Lenta.ruиещё 8

На саммите ЕС в Брюсселе было достигнуто соглашение о том, что любые возможные ограничения цен на газ не затронут долгосрочные контракты Венгрии на поставки газа, в частности 15-летний договор с российским «Газпромом». Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня успешно закрыли важнейший вопрос, энергетический вопрос. Мы договорились, что даже если в Европе будет потолок цен на газ, это не повлияет на те долгосрочные контракты, без которых газоснабжение Венгрии было бы невозможным. Другими словами, мы освобождены от ограничений цен на газ, чтобы не ставить под угрозу безопасность поставок газа в Венгрию», — написал венгерский премьер.

По словам Орбана, если бы страна «рискнула» присоединиться к потолку цен, транспортировка газа в Венгрию остановилась бы уже через несколько дней.

Венгрия также добилась еще одного исключения из возможных общеевропейских мер по борьбе с энергокризисом. Если Европа примет решение о совместных закупках газа, «это не будет обязательным для Венгрии», написал Орбан. Таким образом, подчеркнул премьер, стране остались доступны все варианты покупки газа.

Орбан не раз говорил, что не поддерживает предложение Европейской комиссии (ЕК) по установлению потолка цен на российский газ и введению общего механизма газовых закупок. По его словам, Венгрия является далеко не единственной страной, выступающей против данных мер.

Экономика,Виктор Орбан,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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