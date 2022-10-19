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52 минуты назад

Потери Кубы от санкций США за 60 лет оценили

Lenta.ruиещё 1

Совокупные потери Кубы за 60 лет экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов, из них более 6,3 миллиарда — за время президентства Джо Байдена. Об этом говорится в докладе о последствиях американских санкций, опубликованном на сайте МИД республики.

Потери Кубы от санкций США за 60 лет оценили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За первые 14 месяцев правительства президента Байдена убытки, вызванные блокадой, достигли 6,364 миллиарда долларов США — это исторический рекорд, более 454 миллионов в месяц, или более 15 миллионов в день», — заявил министр иностранных дел Кубы БрунБруно Родригес Паррилья в ходе презентации доклада.

В пересчете на текущие цены, по словам министра, аккумулированный ущерб составил 154,217 миллиарда долларов. Глава МИД назвал такую сумму космической для небольшого государства.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. После этого Вашингтон объявил о введении торгово-экономического эмбарго. Бывший президент США Барак Обама в 2014-м объявил о нормализации двусторонних отношений, однако сближение прекратилось в январе 2017-го, когда Соединенные Штаты возглавил Дональд Трамп.

Экономика,Бруно Родригес,Джозеф Байден,Барак Обама,Дональд Трамп,
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