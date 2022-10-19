Потери Кубы от санкций США за 60 лет оценили

Совокупные потери Кубы за 60 лет экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов, из них более 6,3 миллиарда — за время президентства Джо Байдена. Об этом говорится в докладе о последствиях американских санкций, опубликованном на сайте МИД республики.

«За первые 14 месяцев правительства президента Байдена убытки, вызванные блокадой, достигли 6,364 миллиарда долларов США — это исторический рекорд, более 454 миллионов в месяц, или более 15 миллионов в день», — заявил министр иностранных дел Кубы БрунБруно Родригес Паррилья в ходе презентации доклада.

В пересчете на текущие цены, по словам министра, аккумулированный ущерб составил 154,217 миллиарда долларов. Глава МИД назвал такую сумму космической для небольшого государства.