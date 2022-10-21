Продажи компьютеров в России упали на 20%

В первую половину 2022 года продажи персональных компьютеров в России снизились на 20,3% в годовом выражении. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные дистрибутора Marvel.

"Во втором квартале наблюдалось падение продаж на 42,5%, которое было компенсировано продажами в первом квартале, оказавшимися на том же уровне, что и в прошлом году", – отметил представитель Marvel.

Наибольшее падение продаж было зафиксировано у вендоров Dell и HP. Так, продажи компьютеров HP снизились за полгода на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Лидером продаж ПК в России стала китайская Lenovo, чья доля рынка составила 8%. Кроме того, на фоне ухода ряда зарубежных компаний выросли продажи российского бренда Aquarius - его доля рынка составила 5,2%.

Дать прогноз на третий квартал в Marvel отказались.

"Предполагать результаты третьего квартала довольно сложно, так как мы видим сочетание разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение деловой активности, с другой – увеличение доступности компонентов и падение цен на них из-за серьезного уменьшения интереса к майнингу, с третьей – успели ли перестроиться крупные заказчики под новые санкционные реалии", – заявил представитель дистрибутора.