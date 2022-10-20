Аналитик описал последствия экономии электроэнергии в Европе

Одним из последствий сокращения потребления электроэнергии в Европе станет разгон инфляции, что ударит в первую очередь по населению экономящих стран. Впрочем, это может стать драйвером для усиленного перехода на зеленую энергетику, в том числе в домохозяйствах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Планы ЕС

Видео дня

«Существует директива Еврокомиссии о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15 процентов, сделать это рекомендуется всем странам, — напомнил Демидов. — При этом если будет введен режим ЧС, то директива становится обязательной к выполнению».

Подобное снижение потребления аналитик считает вполне реальным, прежде всего из-за того, что часть производств, потреблявших электроэнергию в больших объемах, уже закрывается. Кроме того, вводятся и нормативы потребления.

«Согласно нормативам, предприятие может потребить только определенное количество кубометров газа в год. Все, что идет сверх этого, оплачивается по высокой ставке. Также вводится контроль температуры в жилых помещениях», — рассказал Демидов.

Последствия для бизнеса и населения

В первую очередь нормирование потребления электроэнергии обязательно приведет к росту цен практически на все группы товаров. Причем произойдет это, уверен аналитик, даже несмотря на огромные субсидии.

Он объяснил, что, по сути, на данный момент государства кредитуют сами себя: они берут в долг у ЕС, у банковского сектора. Такие шаги разгоняют инфляцию, которая, в свою очередь, бьет по населению.

Бизнесу в этих условиях тоже живется непросто: из-за высоких цен на газ, по словам Демидова, в Германии уже закрылось порядка 25 процентов предприятий малого бизнеса. В среднем бизнесе 15 процентов производящих компаний перестали принимать заказы на ближайших год.

«То же и в большом секторе: правительство Германии национализировало три крупнейших компании-генератора электроэнергии, то есть они банкроты. Крупнейшие металлурги, которыми славилась страна, заявили о приостановке своих заводов и переносе части производства в другие страны, где цена на газ ниже. Возможно, если Турция действительно станет газовым хабом, некоторые производства будут перенесены туда», — допустил аналитик.

Зеленая энергетика

Подобная кажущаяся критической ситуация все же может иметь свои плюсы. Например, она может стать драйвером перехода на зеленую энергетику, в том числе в рамках домохозяйств.

«В каком-то журнале даже писали, что президент России ВладВладимир Путин стал самым влиятельным человеком в плане экологии, ведь он заставил мир переходить на зеленую энергетику. А ведь она и правда может быть эффективной, правда, при определенных условиях», — рассказал Демидов.

Проблема, как он объяснил, состоит в том, что до сих пор непонятно, как аккумулировать, хранить энергию, выработанную таким путем, что и делает зеленую энергетику такой нестабильной.

«Вероятно, в рамках одной семьи можно поставить солнечную панель и как-то прожить, но в рамках целой страны это пока невозможно. Предприятия потребляют огромные объемы газа и электроэнергии, чтобы их обеспечить, потребуется заставить всю Европу солнечными батареями и ветряками», — заключил аналитик.