Президент Приднестровья попросил парламент ввести режим ЧП в экономике

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский попросил парламент ввести режим чрезвычайного положения в экономике из-за дефицита поставок газа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба приднестровского лидера по итогам заседания Совета безопасности.
"Совбез ПМР счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президентом подписан соответствующий указ, который направлен в Верховный совет для утверждения", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на завтра запланировано внеочередное пленарное заседание, в котором примет участие Красносельский.
Члены Совбеза обсудили кризисную ситуацию в связи с сокращением поставок газа в республику примерно на 30% в октябре. Ранее здесь было принято решение о сокращении подачи газа промышленным предприятиям, чтобы в первую очередь обеспечить старт отопительного сезона и обогрев социально значимых объектов. Среди предприятий, которые будут испытывать дефицит, - Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Приднестровье, а также на 70% правобережную Молдавию.