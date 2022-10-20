Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Президент Приднестровья попросил парламент ввести режим ЧП в экономике

ТАСС

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский попросил парламент ввести режим чрезвычайного положения в экономике из-за дефицита поставок газа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба приднестровского лидера по итогам заседания Совета безопасности.

Президент Приднестровья попросил парламент ввести режим ЧП в экономике
Фото: ТАССТАСС

"Совбез ПМР счел целесообразным ввести на всей территории Приднестровья чрезвычайное экономическое положение. Президентом подписан соответствующий указ, который направлен в Верховный совет для утверждения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на завтра запланировано внеочередное пленарное заседание, в котором примет участие Красносельский.

Члены Совбеза обсудили кризисную ситуацию в связи с сокращением поставок газа в республику примерно на 30% в октябре. Ранее здесь было принято решение о сокращении подачи газа промышленным предприятиям, чтобы в первую очередь обеспечить старт отопительного сезона и обогрев социально значимых объектов. Среди предприятий, которые будут испытывать дефицит, - Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Приднестровье, а также на 70% правобережную Молдавию.

Экономика,Вадим Красносельский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители