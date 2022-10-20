Президент Приднестровья попросил парламент ввести режим ЧП в экономике

Члены Совбеза обсудили кризисную ситуацию в связи с сокращением поставок газа в республику примерно на 30% в октябре. Ранее здесь было принято решение о сокращении подачи газа промышленным предприятиям, чтобы в первую очередь обеспечить старт отопительного сезона и обогрев социально значимых объектов. Среди предприятий, которые будут испытывать дефицит, - Молдавская ГРЭС, которая обеспечивает электроэнергией Приднестровье, а также на 70% правобережную Молдавию.