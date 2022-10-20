В Европе нашли замену «парализованному» газовому проекту

Испания, Франция и Португалия приняли решение отказаться от «парализованного» проекта строительства газопровода Midcat, который мог увеличить поставки газа в Европу в несколько раз. Ему нашли замену — страны создадут «зеленый энергетический коридор». С таким заявлением выступил на саммите Евросоюза премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Pais.

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Новый морской трубопровод договорились назвать BarMar. По нему будет транспортироваться зеленый водород. Трубопровод будет проложен между испанской Барселоной и французским Марселем.

Благодаря проекту энергетический рынок ЕС станет доступен для стран Пиренейского полуострова. В условиях энергетического кризиса страны также рассматривают возможность прокачки природного газа по BarMar. Более конкретные предложения лидеры стран обсудят 8 и 9 декабря в Аликанте, где состоится саммит Средиземноморской группы (MED-9).

Проектирование газопровода Midcat, на строительстве которого активно настаивала Испания, было парализовано в 2019 году. Проект оказался нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. В феврале 2022 года, в связи с началом боевых действий на Украине и ограничением поставок российского газа, США предложили Европе вернуться к строительству Midcat в качестве альтернативы, чтобы диверсифицировать импорт.