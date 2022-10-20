Великобритании предсказали рекордную инфляцию

Инфляция в Великобритании может достичь рекордных 15 процентов в следующем году, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова аналитиков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ключевой вопрос для прогноза инфляции на 2023 год теперь касается гарантии цен на энергию», — сказал экономист ING ДжейДжеймс Смит.

Видео дня

В сентябре премьер-министр страны Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об уходе со своего поста после 45 дней премьерства, объявила, что счета за электроэнергию не будут превышать 2500 фунтов (около 174 тысяч рублей) в год для семей со средним достатком. Однако масштабная программа, предполагавшая в том числе снижение налогов, привела к нестабильности финансовых рынков страны и резкому ослаблению фунта стерлингов, в результате чего от нее пришлось отказаться.

Новый министр финансов Джереми Хант, который занял пост менее недели назад вместо ушедшего в отставку автора скандального плана «спасения экономики» Квази Квартенга, заявил о завершении программы субсидирования счетов за электроэнергию уже в апреле 2023 года. Это может повысить расходы на электричество для британских семей в среднем на 200 фунтов (около 14 тысяч рублей) в месяц, что «создаст огромную нагрузку на домохозяйства и нанесет ущерб даже тем, у кого средний доход», говорила аналитик Джози Дент.

Между тем последующая налоговая политика будет зависеть от нового премьер-министра, избрание которого может состояться 28 октября. Сейчас власти Великобритании выделяют самое крупное финансирование счетов населения за электроэнергию в Европе в размере 178,6 миллиарда евро, или 6,5 процента ВВП.

В сентябре инфляция в Великобритании достигла рекордных за 40 лет 10,1 процента.

«Сейчас инфляция гораздо больше зависит от политики, и маловероятно, что именно в октябре она станет пиковой», — отметил старший экономист фонда Abrdn Люк Бартоломью.