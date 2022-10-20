Арабы сделали еще один шаг навстречу Москве и против Америки

Все больше сигналов о том, что один из когда-то ключевых союзников США – Саудовская Аравия – идет наперекор интересам Вашингтона. И более того, хочет присоединиться к крупному геополитическому блоку, проводящему ярко независимую от США политику. О чем идет речь и какое отношение это имеет к России?

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БРИКС – форум суверенных стран в лице Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – в ближайшее время может пополниться новым участником. Королевством Саудовская Аравия (КСА), которая будет представлять в БРИКС исламский мир и ближневосточный регион.

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О потенциальном новом члене заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса после своего визита в Эр-Рияд. Более того, по словам президента, желание уже в краткосрочной перспективе может быть документально оформлено.

«В следующем году пройдет саммит БРИКС под председательством Южно-Африканской Республики. И там мы обсудим этот вопрос», – заявил господин Рамафоса.

И поскольку никакого опровержения этим словам со стороны наследного принца (и де-факто правителя Саудовской Аравии) Мохаммеда бин Салмана не было, то можно считать желание вполне реальным. Королевство хочет вступить в БРИКС – и скорее всего вступит, учитывая очевидную (без всяких саммитов) заинтересованность действующих стран-участниц в таком партнере.

Кому-то оно, конечно, покажется нелогичным. Саудовская Аравия в глазах простых людей считается ближайшим другом и союзником Соединенных Штатов. Ее безопасность во многом зависит от воли и расположения Вашингтона.

Сейчас же отношения между КСА и США напряженные – американцы очень обижены на решение Эр-Рияда сократить добычу нефти, что ведет к повышению цен на топливо и обесценивает введение Западом санкций на российское черное золото.

«Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти многие расценили как унижение президента Байдена, намеренное ослабление позиций Демократической партии перед промежуточными выборами – и усиление зависимой от экспорта углеводородов военной машины российского президента Владимира Путина», – пишет Washington Post.

Американцы даже готовы вводить санкции.

«Попытки обдирать американский народ во имя поддержки бессовестной войны Путина должны иметь последствия», – заявил конгрессмен Ро Ханна, один из авторов инициативы по запрету продажи Саудовской Аравии вооружений. Некоторые же члены Конгресса предлагают идти еще дальше. «Пора нашей внешней политике представить себе мир без союза с этими королевскими предателями», – говорит сенатор Ричард Дарбин.

Казалось бы, в этой ситуации КСА должна сидеть тихо, не отсвечивать – и уж точно не демонстрировать готовность входить в глобальную организацию, которая претендует на подрыв американского однополярного мира. Должна дождаться исхода выборов в США и нормализовывать отношения с Соединенными Штатами, восстанавливая саудовско-американский «брак по расчету».

Однако Мохаммед бин Салман так не делает. И у него на это несколько причин.

Во-первых, «брак по расчету», ограничивавший внешнеполитические возможности КСА, не треснул (как считают многие), а банально находится на грани развода. Просто потому, что исчезли его основания.

Саудовско-американское партнерство базировалось на поставках в США дешевой саудовской нефти в обмен на предоставление Саудовской Аравии американского военно-политического зонтика. Сейчас же эта нефть идет в массе своей отнюдь не в Америку – и не потому, что саудовцы отказались от взятых на себя обязательств.

«Еще несколько десятилетий назад США начали вытеснять арабов со своих нефтяных рынков. И они начали уходить куда-то с экспортом своей легкой нефти, которая почти аналогична техасской», – пишет российский журналист Дмитрий Лекух.

И «куда-то» – это прежде всего в Китай. На сегодняшний день Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти в Поднебесную (с января по август отгрузив туда более 58,31 млн тонн нефти).

Что же касается «зонтика», то на Ближнем Востоке давно считают его дырявым. И дело тут не только в какой-то военно-политической слабости Соединенных Штатов – дело в том, что Вашингтон ставит и убирает эти «зонтики» по своему пожеланию, игнорируя неформальные и даже формальные договоренности. Оружейный шантаж Саудовской Аравии из-за нарушения последней прав человека, игнорирование интересов Эр-Рияда при заключении ядерной сделки с Ираном в период Обамы – всё это нивелировало важность американского «зонтика».

Саудовская Аравия ищет альтернативных поставщиков безопасности – и кандидатами на эту роль являются Россия, а также (если он продемонстрирует внешнеполитическую волю) Китай. Поэтому неудивительно, что политика идет вслед за экономикой и безопасностью (КСА, по слухам, хочет входить не только в БРИКС, но и в ШОС).

Что же касается ценности и важности БРИКС, то да, недавно эта ценность была невысока. Однако сейчас ситуация стала кардинально меняться.

«БРИКС придумали как маркетинговый ход инвесторы из самых что ни на есть глобалистов – чтобы, простите, впаривать акции растущих рынков. Потом он превратился в сообщество бодро настроенных и независимо смотрящих на мир крупных стран. Затем этот самый мир как-то стал мутнеть и запутываться, БРИКС попытался институционализироваться, но без явного успеха, трудно обнаруживалось что-то реально объединяющее. А нарастающее желание Москвы сдвинуть БРИКС в более антиамериканском направлении находило довольно вялый отклик у остальных. И вот поди ж ты! Выстрелило внезапно именно последнее», – пишет журнал «Россия в глобальной политике».

И действительно, несмотря на попытки как-то институционализировать организацию через создание общих экономических структур (наподобие банка БРИКС), ее членов недавно объединял лишь один общий интерес: стремление к полному суверенитету и готовность его защищать. Разговоры про «половину населения и 25% ВВП» оставались лишь разговорами, поскольку страны – члены организации особо не координировали свою внешнюю политику.

В том числе и потому, что не все из них хотели превращения этой организации в альтернативный американским орган глобального управления.

Многим (Индии, Бразилии, Южной Африке и даже немного Китаю) было не с руки бросать институциональный вызов Вашингтону. По сути, БРИКС оставался форумом, своего рода джентльменским клубом развивающихся стран.

Но сейчас, на фоне крушения американских правил игры и выстроенного Штатами миропорядка, великие державы мира нуждаются хоть в каком-то органе, в рамках которого они будут пытаться выработать правила нового порядка. Нуждаются в своего рода «альтернативной G7» для развивающихся незападных государств – и единственным кандидатом на эту роль является пресловутый БРИКС.