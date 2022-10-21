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56 минут назад

Премьер Бельгии: ЕС изучает возможность создания картеля для закупок газа

RT на русскомиещё 1

Евросоюз рассматривает возможность создания европейского картеля для закупок газа. Об этом заявил по итогам саммита стран ЕС премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

ЕС изучает возможность создания картеля для закупок газа
Фото: ТАССТАСС

«Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% (от общего объёма импорта. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом.

Ранее в ЕК предложили странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT предложение Еврокомиссии странам ЕС сократить ежемесячное потребление газа на 15% до марта 2023 года.

Экономика,Игорь Ананских,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
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