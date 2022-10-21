ЕС изучает возможность создания картеля для закупок газа

«Надо понимать, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании. Здесь есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Я считаю важным сначала сделать это для 15% (от общего объёма импорта. — RT)», — цитирует его ТАСС.