Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
25 минут назад

В России начали искать способ борьбы с «голландской болезнью»

Lenta.ruиещё 4

Российской экономике требуется приведение экспорта и импорта в относительный баланс, власти начали искать способ побороть последствия сложившегося искажения во внешней торговле, пишет РБК со ссылкой на двух федеральных источников и участвующего в обсуждениях финансиста.

В России начали искать способ борьбы с «голландской болезнью»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас импорт снижен, а увеличивать его считается нецелесообразным в рамках стратегии импортозамещения. Поэтому приводить ситуацию к балансу власти хотят с ограничением продаж сырья за рубеж. Возможные опции — дальнейший рост экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, а также введение равновесного ценообразования внутренних цен на газ.

Рубль на фоне снижения импорта и резкого роста стоимостного объема основных экспортных товаров существенно укрепился к доллару и евро по сравнению с низким курсом начала марта. По словам одного из чиновников — собеседников РБК, проблема именно в том, чтобы привести экспорт и импорт в соответствие друг с другом. При этом сейчас речь пока не идет об обычной, классической «голландской болезни», которая характеризуется укреплением национальной валюты за счет бурного роста экспорта в одном доминирующем секторе, — искажение обусловлено в основном сокращением импорта, отмечают источники.

Об угрозе «голландской болезни» в июне напоминал глава Минфина Антон Силуанов. Обычно с укреплением курса нацвалюты создаются условия для выгодного импорта, и это в свою очередь может создавать препятствия для развития собственного производства.

«Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока еще не выстроены логистические цепочки, но они выстроятся — и мы опять "заболеем"», — замечал глава Минфина.

Экономика,Антон Силуанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители