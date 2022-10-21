Песков ответил на вопрос о газовом хабе в Турции

"В любом случае "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать, естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит еще определить", - указал Песков.