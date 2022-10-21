Песков ответил на вопрос о газовом хабе в Турции

Создание в Турции газового хаба в интересах и Москвы, и Анкары. Об это заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, известно ли, как будет организована работа хаба, куда будут через него идти поставки газа, Песков сказал: "Нет, пока стройного понимания нет".
"Сама идея концептуально была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", - добавил представитель Кремля.
"В любом случае "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать, естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит еще определить", - указал Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что на территории его страны будет создан международный хаб для поставок российского газа в Европу.
Вопрос создания хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговорах российского и турецкого президентов. По словам Эрдогана, центр планируется создать в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части Турции.