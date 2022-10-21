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1 час назад

Песков заявил, что создание газового хаба в Турции в интересах и Москвы, и Анкары

ТАССиещё 3

Создание в Турции газового хаба в интересах и Москвы, и Анкары. Об это заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о газовом хабе в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о том, известно ли, как будет организована работа хаба, куда будут через него идти поставки газа, Песков сказал: "Нет, пока стройного понимания нет".

"Сама идея концептуально была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", - добавил представитель Кремля.

"В любом случае "Турецкий поток" - это исправно и на полную загрузку, что называется, работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать, естественно, здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит еще определить", - указал Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду, что на территории его страны будет создан международный хаб для поставок российского газа в Европу.

Вопрос создания хаба обсуждался 13 октября в Астане на переговорах российского и турецкого президентов. По словам Эрдогана, центр планируется создать в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом дня него является район Фракия в европейской части Турции.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,
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