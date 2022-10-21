В Саудовской Аравии оценили действия ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман положительно оценил политику альянса ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в день. По его словам, такие действия являются правильными, передает агентство «Прайм».
Принц Абдулазиз добавил, что решение принято с целью обеспечения стабильности и устойчивости нефтяного рынка.
Ранее на очной встрече в Вене 5 октября странам - участницам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сторонами была продлена сделка до конца 2023 года.
Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в провинции Мерсин заявил, что Соединенные Штаты угрожают Саудовской Аравии, однако американским властям следовало бы вместо этого отказаться от санкций для того, чтобы нефть упала в цене. Он негативно высказался об угрозах в отношении Саудовской Аравии. Такие действия он назвал издевательством.