В Саудовской Аравии оценили действия ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман положительно оценил политику альянса ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в день. По его словам, такие действия являются правильными, передает агентство «Прайм».

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Принц Абдулазиз добавил, что решение принято с целью обеспечения стабильности и устойчивости нефтяного рынка.

Ранее на очной встрече в Вене 5 октября странам - участницам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сторонами была продлена сделка до конца 2023 года.