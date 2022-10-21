Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

В Саудовской Аравии оценили действия ОПЕК+

Лера Букина

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман положительно оценил политику альянса ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в день. По его словам, такие действия являются правильными, передает агентство «Прайм».

В Саудовской Аравии оценили действия ОПЕК+
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Принц Абдулазиз добавил, что решение принято с целью обеспечения стабильности и устойчивости нефтяного рынка.

Ранее на очной встрече в Вене 5 октября странам - участницам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Кроме того, сторонами была продлена сделка до конца 2023 года.

Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в провинции Мерсин заявил, что Соединенные Штаты угрожают Саудовской Аравии, однако американским властям следовало бы вместо этого отказаться от санкций для того, чтобы нефть упала в цене. Он негативно высказался об угрозах в отношении Саудовской Аравии. Такие действия он назвал издевательством.

Экономика,Мевлют Чавушоглу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители