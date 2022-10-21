Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Украина израсходовала годовой бюджет

Lenta.ruиещё 7

Украина уже израсходовала выделенный на текущий год бюджет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Украина израсходовала годовой бюджет
Фото:  Валентин Огиренко / Reuters Валентин Огиренко / Reuters

«С 24 февраля по 15 октября мы израсходовали из бюджета 1,4349 триллиона гривен. Только за 230 дней войны мы уже [почти] потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — заявил депутат.

По его словам, больше всего средств из бюджета было потрачено на зарплаты — 605 миллиардов гривен, в частности, военнослужащим — 458,5 миллиарда.

В сентябре министерство экономики Украины спрогнозировало уровень безработицы в 28,2 процента в 2023 году. Средняя зарплата, считают в ведомстве, будет на уровне чуть менее 500 долларов (18 508 гривен).

Экономика,Ярослав Железняк,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители