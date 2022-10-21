Госдолг США поставил рекорд

Доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка США, установила рекорд и достигла нового 14-летнего максимума. На текущей неделе она выросла на 23 базисных пункта до 4,25 процента в пятницу, констатировал CBNC.

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При этом доходность 30-летних казначейских облигаций, которая является ключевой для ставок по ипотечным кредитам, подскочила на 15 базисных пунктов до 4,36 процента. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,57 процента.

Облигации и акции резко упали в этом году, поскольку центральные банки поднимали процентные ставки, чтобы укротить растущую инфляцию. Это вызвало резкий рост доходности и волатильности. В итоге инвесторы стали вкладываться в доллар, разглядев в нем безопасный актив.