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47 минут назад

Госдолг США поставил рекорд

Lenta.ru

Доходность 10-летних казначейских облигаций, считающихся эталоном для долгового рынка США, установила рекорд и достигла нового 14-летнего максимума. На текущей неделе она выросла на 23 базисных пункта до 4,25 процента в пятницу, констатировал CBNC.

Госдолг США поставил рекорд
Фото:  Jason Reed / Reuters Jason Reed / Reuters

При этом доходность 30-летних казначейских облигаций, которая является ключевой для ставок по ипотечным кредитам, подскочила на 15 базисных пунктов до 4,36 процента. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта до 4,57 процента.

Облигации и акции резко упали в этом году, поскольку центральные банки поднимали процентные ставки, чтобы укротить растущую инфляцию. Это вызвало резкий рост доходности и волатильности. В итоге инвесторы стали вкладываться в доллар, разглядев в нем безопасный актив.

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Иные валюты на этом фоне начали проседать. Показательный пример — японская иена. Во время торгов в четверг, 20 октября, стоимость японской валюты по отношению к доллару рекордно снизилась и установилась на новом 32-летнем минимуме. Иена подешевела в основном потому, что сверхмягкая денежная политика местного ЦБ расходится с агрессивными действиями американской Федеральной резервной системы (ФРС), которая всеми силами старается сдержать растущую инфляцию.

Экономика,ФРС,
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