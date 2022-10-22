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1 час назад

Политолог рассказал об «элегантном ходе» Путина

Илья Родин

Политолог Федор Лукьянов назвал «элегантной» идею президента России Владимира Путина создать газовый хаб в Турции. Он пояснил, что этот вариант на фоне современной повестки является практически безальтернативным. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Владимир Путин ранее обсудил идею о переносе газового транзита с «Северных потоков» в черноморский макрорегион с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Было принято решение как можно быстрее проработать этот вопрос.

Лукьянов подчеркнул, что предложение российского президента Эрдогану о «превращении Турции в европейский газовый хаб - элегантная идея».

В Турции оценили идею создания газового хаба

По его мнению, в результате реализации проекта, турецкий газовый хаб станет безальтернативным для европейских стран.

Кроме того, Турция получает газ из различных источников. Соответственно, пояснил эксперт, европейские лидеры смогут «сделать вид», что отказались от поставок российского газа.

В результате, Анкара окажется в крайне выгодном положении. Россия, в свою очередь, будет продавать голубое топливо дешевле, чем могла бы, но сохранит европейский газовый рынок, сможет продолжать поставки, полагает Лукьянов.

По его оценке, Евросоюз все же согласится с созданием хаба, при том, что в настоящее время критически высказывается о проекте.

Экономика,Федор Лукьянов,Владимир Путин,ЕС,
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