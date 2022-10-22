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14 минут назад

Венгрия пообещала не допустить новых санкций ЕС против российского газа

Lenta.ruиещё 4

Правительство Венгрии не допустит введения ЕС никаких новых санкций, затрагивающих поставки российского газа. Об этом в субботу, 22 октября, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Венгрия пообещала не допустить новых санкций ЕС против российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — пообещал он.

Вместе с тем Гуйяш заявил, что контракты с «Газпромом» не имеют ничего общего с позицией Венгрии в отношении украинского конфликта. Он указал, что Будапешт все так же осуждает действия Москвы. Тем не менее санкции только вредят самим европейским странам, убежден Гуйяш.

21 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что страна не поддерживает предложение Европейской комиссии, подразумевающее установление потолка на российский газ. Он добавил, что в том случае, если потолок цен на газ из России все-таки будет введен, это приведет к аннулированию контрактов с Москвой, из-за чего Венгрия рискует остаться без энергоснабжения.

Ранее Орбан обещал попросить лидеров Евросоюза пересмотреть ограничения против России. По его мнению, ошибочные меры тяжело отразились на жителях Европы.

Экономика,Виктор Орбан,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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