Аналитик предупредил о возможном падении доллара

При первых же необратимых критических для Евросоюза (ЕС) переменах курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

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«Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность. Сегодня ослабление рубля сдерживается налоговым периодом, пик налоговых платежей приходится на 25 октября», — заявил Антонов.

По словам аналитика, курс евро зависит от того, насколько суровой будет эта зима. Страны Евросоюза заполнили хранилища газом на 90 процентов, у них нет стабильных поставок газа, чтобы пережить холодную зиму. Поэтому будущее устойчивой экономики еврозоны сегодня под большим вопросом, отметил эксперт.

«При первых же необратимых критических для ЕС переменах стоимость евро будет стремиться к 0,82 евро за доллар и может пробить вниз отметку 50 рублей», — резюмировал он.