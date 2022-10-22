Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов

Lenta.ru

Россия и Белоруссия завершат процесс оформления кредита Минску в пределах 1,5 миллиарда долларов в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, завершение «бюрократических процедур» ожидается на следующей неделе. Он отметил, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.

Ранее Министерство финансов Белоруссии сообщило, что страна отказывается платить по внешнему долгу в иностранной валюте из-за западных санкций, но готова платить в белорусских рублях.

Экономика,Алексей Оверчук,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители