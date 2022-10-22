Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд

Россия и Белоруссия завершат процесс оформления кредита Минску в пределах 1,5 миллиарда долларов в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».

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По его словам, завершение «бюрократических процедур» ожидается на следующей неделе. Он отметил, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.