Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд

Россия и Белоруссия завершат процесс оформления кредита Минску в пределах 1,5 миллиарда долларов в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает «Интерфакс».
По его словам, завершение «бюрократических процедур» ожидается на следующей неделе. Он отметил, что белорусская сторона собирается взять заем на реализацию проектов в сфере импортозамещения.
Ранее Министерство финансов Белоруссии сообщило, что страна отказывается платить по внешнему долгу в иностранной валюте из-за западных санкций, но готова платить в белорусских рублях.