Назван способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Агентство Bloomberg утверждает, что РФ в преддверии 5 декабря создает "теневой флот" танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем.

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Согласно данным, которые приводятся в материале, опубликованном в субботу на сайте агентства, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом, согласно подсчетам Bloomberg, значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям.

По мнению агентства, это якобы связано с тем, что "для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами". Согласно сведениям компании Braemar, которые приводит Bloomberg, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.

Кроме того, по утверждению агентства, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. По мнению Bloomberg, это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты - до февраля 2023 года. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив. Под этими странами подразумеваются в первую очередь Венгрия и Словакия.