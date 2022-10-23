Расходы на проживание в Европе увеличатся на 7%

Расходы на проживание в европейских странах в связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году на 7%, в будущем - на 9%. Такие прогнозы содержатся в опубликованном в воскресенье региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.

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"Более высокие цены на энергоресурсы приведут для европейских домохозяйств к увеличению расходов на проживание на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году - в обоих случаях по сравнению с 2021 годом", - говорится в исследовании.

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В нем также отмечается, что рост цен на топливо "представляет крупное нарушение в сфере предложения" для бизнеса, особенно того, который потребляет в своей производственной деятельности много энергии. "Многие европейские фирмы уже ограничили или планируют ограничить выпуск товаров в таких секторах, как производство удобрений, стекла, стали и алюминия, что, вероятно, приведет к дополнительному росту цен в производственно-сбытовых цепочках", - подчеркивают специалисты МВФ.

По их свидетельству, "импорт природного газа из России - до недавних пор крупнейшего поставщика энергоресурсов в ЕС - практически прекратился", что "ввергло континент в энергетический кризис". Как указывается в отчете, "дальнейшее сегментирование энергетических рынков" спровоцировало, в частности, объявление в сентябре Группой семи о намерении попытаться установить предельные цены на российскую нефть.

Как сообщил 13 октября заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма введения потолка цен. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", вице-премьер указал, что "цена должна рыночным способом формироваться, исходя из баланса спроса и предложения".