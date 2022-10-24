Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
33 минуты назад

Минфин в 2022 году задействует и будет задействовать средства ФНБ в рублях

ТАСС

Минфин РФ в текущем году задействует и продолжит задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в рублях, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью РБК.

Минфин раскрыл в какой валюте использует средства Фонда национального благосостояния
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, бюджетное правило в прежнем формате не может быть реализовано. Вопрос - в каких активах накапливать: в рублевых, в валютах дружественных стран или вкладываться в золото? Важно следующее: мы в этом году задействуем и будем задействовать средства ФНБ в рублях", - подчеркнул министр.

"Центральный банк из ФНБ дает рубли. Накопление в хорошие годы и использование резерва в проблемные периоды - правильная контрциклическая политика и подспорье для бюджета. Поэтому правильно накапливать в валютах дружественных стран, но можно и в рублях", - добавил Силуанов.

Глава Минфина также отметил, идея создания резервов в юанях и последующих трат их на технологический импорт из дружественных стран действительно обсуждалась в правительстве. Однако, по его словам, это не элемент бюджетного правила, так как "правило определяет величину бюджетных расходов и обеспечивает их деньгами".

Кроме того, часть средств ФНБ инвестируется в инфраструктурные проекты. "В какой валюте это делать - в рублях, юанях или других валютах, зависит от проекта. В прежние годы мы придерживались правила об инвестировании после накопления определенного уровня запаса ФНБ. Сегодня необходимо обеспечить ресурсами те инвестиционные проекты, по которым уже приняты решения, и заботиться о накоплении резервов на случай снижения доходной части бюджета", - подытожил Силуанов.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители