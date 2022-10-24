Минфин раскрыл в какой валюте использует средства Фонда национального благосостояния

Минфин РФ в текущем году задействует и продолжит задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в рублях, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью РБК.

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"Конечно, бюджетное правило в прежнем формате не может быть реализовано. Вопрос - в каких активах накапливать: в рублевых, в валютах дружественных стран или вкладываться в золото? Важно следующее: мы в этом году задействуем и будем задействовать средства ФНБ в рублях", - подчеркнул министр.

"Центральный банк из ФНБ дает рубли. Накопление в хорошие годы и использование резерва в проблемные периоды - правильная контрциклическая политика и подспорье для бюджета. Поэтому правильно накапливать в валютах дружественных стран, но можно и в рублях", - добавил Силуанов.

Глава Минфина также отметил, идея создания резервов в юанях и последующих трат их на технологический импорт из дружественных стран действительно обсуждалась в правительстве. Однако, по его словам, это не элемент бюджетного правила, так как "правило определяет величину бюджетных расходов и обеспечивает их деньгами".