В ЕС захотели привлечь Британию к введению потолка цен на газ

Инициатива по введению потолка цен на импортируемый газ должна затрагивать не только страны ЕС, но также такие страны, как Швейцария и Великобритания, считают в Еврокомиссии. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
По его сведениям, перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября, Еврокомиссия распространила документ с рекомендациями, где, в частности, указывается, что для обеспечения эффективности инициативы по введению потолка цен на газ ее также должны поддержать импортирующие электроэнергию из Евросоюза страны, в том числе Швейцария и Великобритания.
Помимо этого, в ЕС рассматривают вариант введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза, однако, как отмечает агентство со ссылкой на источник, подобный шаг в настоящее время запрещен некоторыми международными соглашениями Евросоюза со странами-партнерами.
25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили тогда против такого ограничения, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ. Председатель Еврокомиссии заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ.