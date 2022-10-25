В ЕС захотели привлечь Британию к введению потолка цен на газ

Инициатива по введению потолка цен на импортируемый газ должна затрагивать не только страны ЕС, но также такие страны, как Швейцария и Великобритания, считают в Еврокомиссии. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

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По его сведениям, перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября, Еврокомиссия распространила документ с рекомендациями, где, в частности, указывается, что для обеспечения эффективности инициативы по введению потолка цен на газ ее также должны поддержать импортирующие электроэнергию из Евросоюза страны, в том числе Швейцария и Великобритания.

Помимо этого, в ЕС рассматривают вариант введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза, однако, как отмечает агентство со ссылкой на источник, подобный шаг в настоящее время запрещен некоторыми международными соглашениями Евросоюза со странами-партнерами.