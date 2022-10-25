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33 минуты назад

Bloomberg: в ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию

ТАССиещё 5

Инициатива по введению потолка цен на импортируемый газ должна затрагивать не только страны ЕС, но также такие страны, как Швейцария и Великобритания, считают в Еврокомиссии. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

В ЕС захотели привлечь Британию к введению потолка цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его сведениям, перед встречей министров энергетики стран ЕС, проведение которой намечено на 25 октября, Еврокомиссия распространила документ с рекомендациями, где, в частности, указывается, что для обеспечения эффективности инициативы по введению потолка цен на газ ее также должны поддержать импортирующие электроэнергию из Евросоюза страны, в том числе Швейцария и Великобритания.

Помимо этого, в ЕС рассматривают вариант введения повышенной цены на экспорт энергии за пределы союза, однако, как отмечает агентство со ссылкой на источник, подобный шаг в настоящее время запрещен некоторыми международными соглашениями Евросоюза со странами-партнерами.

25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили тогда против такого ограничения, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ. Председатель Еврокомиссии заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ.

Еврокомиссия,ЕС,
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