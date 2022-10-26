Во избежание возникновения форс-мажорных обстоятельств при выплате пенсий в России необходимо создать резервный фонд пенсионной системы. Еще одной мерой может стать сократить число льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность солидарной пенсионной системы, сообщает РБК со ссылкой на заключение аналитиков РАНХиГС и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы.

«Проект бюджета объединенного Социального фонда на 2023-2025 годы не содержит оценку влияния частичной мобилизации на доходы и расходы. Однако вклад этого фактора стоит учитывать в силу ряда причин, в частности, он может привести к снижению доходов Пенсионного фонда России (ПФР) в 2022 году. В текущих условиях следовало бы произвести несколько изменений, включая создание резервного фонда пенсионной системы», — говорится в документе.

Этот фонд должен носить целевой характер. Денежные средства из него должны использоваться для смягчения последствий резкого снижения поступления страховых взносов, указал старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Трансферт на выплату пенсий из федерального бюджета сильно зависит от стоимости пенсионного коэффициента, но с 2015 года этот расчет — во многом довольно «договорная» система. Правительство должно было выпустить методику расчета пенсионного коэффициента и трансферта, но не сделало этого, хотя такой шаг обеспечил бы понятность определения основных параметров пенсионной системы для всех заинтересованных сторон», — пояснил он.

Среди других предложений экспертов для более эффективной работы пенсионной системы в России — утверждение методик расчета бюджетного трансферта и определения стоимости одного пенсионного коэффициента, пересмотр получателей льгот по страховым взносам. Эти меры помогли бы сократить число форс-мажоров при выплате пенсий и повысить справедливость системы начисления пенсионных баллов, указали эксперты.