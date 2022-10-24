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1 час назад

Глава "Нафтогаза" предупредил о "худшей зиме в истории" Украины

ТАСС

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением.

"Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением", - сказал Витренко в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Handelsblatt. "Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%", - добавил он.

При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что Украина нуждается в помощи партнеров.

"Нафтогаз" ведет переговоры с компаниями США о разработке украинских газовых месторождений

В то же время он отметил, что около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.

"Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены", - констатировал Витренко.

Ранее в интервью британской газете Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны. Кабмин Украины в целях экономии газа решил, что температура в квартирах будет понижена этой зимой на два градуса. Если до этого она должна была составлять 18 градусов, теперь будет достаточно 16, посчитали в правительстве.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко указывал, что подключать к теплу социальные объекты Киева будут по заявкам их руководителей, которые смогут самостоятельно определить, целесообразно ли это сделать сейчас или позже.

Экономика,Юрий Витренко,Виталий Кличко,Нафтогаз,Правительство Украины,
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