РФ поддержит топливный экспорт Белоруссии закупками дорогого дизеля

Поставки дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые возобновились с 10 октября, скорее всего, будут осуществляться по новой схеме. Российская госкомпания "Промсырьеимпорт" будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Фото: Андрей Александров/РИА «Новости» Андрей Александров/РИА «Новости»

"Поставки топлива из Белоруссии будут субсидироваться за счет бюджетных выплат по демпферу. Схема будет выглядеть следующим образом: российский государственный "Промсырьеимпорт" (принадлежит Росимуществу) покупает по высоким ценам топливо на НПЗ Белоруссии, затем реализует его на российской бирже СПбМТСБ. Разницу в цене компании компенсируют из бюджета", - объяснили собеседники.

"Промсырьеимпорт" отвечает за реализацию на российском внутреннем рынке бензина и дизельного топлива, которые произведены "иностранной организацией". Под этот критерий попадают сразу несколько белорусских нефтеперерабатывающих заводов, включая Новополоцкий и Мозырский НПЗ, принадлежащие компании "Белнефтехим". В то же время доля белорусского топлива на российском рынке, согласно оценке "Петромаркета", пока остается небольшой.

"Пока объемы поставок с белорусских НПЗ в Россию невелики - около 8,5 тыс. тонн межсезонного дизтоплива с 10 по 24 октября. Это около 5% от объема реализации на бирже межсезонного дизтоплива и порядка 3% от общего объема поставок дизтоплива за эти дни. Выплаты по демпферу на такой объем могут составить 200 млн рублей", - пояснили аналитики "Петромаркета". 9 сентября газета "Коммерсантъ" сообщила о намерении России поддержать Белоруссию увеличением импорта ее топлива.