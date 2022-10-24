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42 минуты назад

Глава "Нафтогаза": Украина не в состоянии платить за импортируемый газ

Газета.Ruиещё 2

Председатель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не в состоянии оплачивать импорт газа. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Мы не можем платить за импортируемый газ», — сказал он.

Витренко уточнил, что Украина самостоятельно добывает 12,5 млрд кубометров газа в год. В распоряжении страны находится 14,2 млрд кубометров природного газа, который содержится в хранилищах Украины. Однако для производства электроэнергии нужно еще около 3 млрд кубометров из-за рубежа.

«Мы не можем себе позволить их по нынешним ценам. Это около €5 млрд», — добавил глава «Нафтогаза».

Глава "Нафтогаза" предупредил о "худшей зиме в истории"

Ранее 24 октября Витренко сказал, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины. По словам Витренко, в стране ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением.

В начале октября глава правления «Нафтогаза» заявил, что в следующем отопительном сезоне нужно полностью отказаться от газа для централизованного отопления и перейти на отопление биомассой и мусором.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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