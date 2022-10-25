В России продлят тарифные льготы на ввоз говядины

В Россия продлят на 2023 год тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Минсельхоз РФ.

Как сообщается, соответствующее решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минэкономразвития РФ. Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) ранее обратился с просьбой продлить льготы к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Квоту на ввоз говядины по такой пошлине ввели в конце 2021 года. Она должна была действовать до конца этого года.

Председатель правления НСМ Юлия Панферова заявила в беседе с изданием, что из-за отказа от продления квот на говядину мог бы возникнуть дефицит продукта на рынке и на 20–30% вырасти цены. По ее мнению, пролонгация льгот позволит сохранить стоимость продукции на определенном уровне. В свою очередь, гендиректор компании-мясопереработчика "Востряково-2" Татьяна Ларина, назвала данное решение хорошим. При этом она считает, что объем импорта говядины, установленный на 2023 год, недостаточен для российского рынка.

"Его рассчитали на основе реально ввезенного объема этого вида мяса в 2022 году, а не запланированного на этот период. На 2022 год был установлен ввоз говядины в объеме 200 тыс. т, а реально поступило вдвое меньше — 100 тыс. т из-за сбоев в логистике", — сказала она в беседе с "Известиями".