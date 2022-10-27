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1 час назад

В Китае дали прогноз по нефти и газу

Lenta.ruиещё 2

Нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года, такой прогноз дал президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь, его слова приводит ТАСС.

В Китае дали прогноз по нефти и газу
Фото: ТАССТАСС

Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное значение для низкоуглеродного перехода, заявил он.

Китай в сентябре сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. В денежном выражении показатель составил 7,63 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем в августе.

В физическом выражении поставки угля (каменного и бурого) снизились на 18,6 процента, до 6,95 миллиона тонн. Поставки сырой нефти рухнули на 10,5 процента, до 7,46 миллиона тонн. Ранее власти Китая запретили своим компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) покупателям в Европе и Азии в преддверии пикового потребления в отопительный сезон.

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