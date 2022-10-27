В Китае дали прогноз по нефти и газу

Нефть и природный газ сохранят статус основных источников энергии до 2040 года, такой прогноз дал президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цзицзюнь, его слова приводит ТАСС.

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Особенно природный газ, как низкоуглеродный ископаемый источник энергии, имеет важное значение для низкоуглеродного перехода, заявил он.

Китай в сентябре сократил закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля. В денежном выражении показатель составил 7,63 миллиарда долларов, что на девять процентов меньше, чем в августе.