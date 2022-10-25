Фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию российских активов

"Безусловно, наша цель не столько заморозить, сколько конфисковать активы, это наша задача. Однако это не так просто с юридической точки зрения, - сообщила фон дер Ляйен. - Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины".