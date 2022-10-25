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1 час назад

Глава МЭА Бирол: мир переживает первый глобальный энергетический кризис

RT на русском

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высказал мнение, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис.

Глава МЭА: мир переживает первый глобальный энергокризис
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.

Экономика,Янис Варуфакис,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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