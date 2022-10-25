Глава МЭА: мир переживает первый глобальный энергокризис

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высказал мнение, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис.
«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.