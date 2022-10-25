Силуанов пообещал рост прожиточного минимума и МРОТ

«Проиндексированы все необходимые пособия. Будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14 275 рублей. Также предусмотрено увеличении МРОТ — он составит 16 242 рубля», — заявил Силуанов, его слова приводятся в канале партии в Telegram.