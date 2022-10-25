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1 час назад

Турция высказалась о помощи России в обходе санкций

Lenta.ru

Министр финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times опроверг обвинения в помощи России в обходе финансовых санкций.

Он уверен, что «оппозиционные элементы» внутри и за рубежом «намеренно ставят под сомнение» финансовые связи страны с Россией.

«Турция очень аккуратно действует в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, действия которой могут привести к нарушениям в системе, и мы в этом абсолютно уверены», — сказал Небати.

Чистый приток средств в экономику Турции за восемь месяцев года достиг рекордных 28 миллиарда долларов.

«Все приходит к нам законными путями», — заверил министр.

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Он понадеялся, что приток денег в страну продолжится и позволит Анкаре «очень комфортно» избежать кризиса платежного баланса в 2023 году.

Ранее сообщалось, что власти Турции настойчиво добиваются скидки на российский газ, кроме того, Анкара попросила «Газпром» отсрочить платежи. Желание Турции не выходит за грани разумного, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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