ЕС останется без украинской электроэнергии

«Массированные ракетные обстрелы повредили около 40 процентов общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня — это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям», — сообщил он.