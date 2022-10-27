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1 час назад

В офисе президента Украины предупредили об экстренных отключениях электричества в стране

ТАССиещё 1

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил об экстренных отключения электричества по всей стране и призвал к жесткой экономии электроэнергии.

Киев предупредил об экстренных отключениях света по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ночью были попадания по крупным объектам критической инфраструктуры. Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. В Киеве и этих областях возникают экстренные отключения электричества, которые могут быть продолжительнее четырех часов. Мы не можем сейчас спрогнозировать, где они еще будут, это может коснуться всех областей страны", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Рада".

Тимошенко призвал повсеместно минимизировать потребление электроэнергии.

"Это касается не только бытовых потребителей, но и предприятий", - добавил он.

Экономика,Кирилл Тимошенко,
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