Киев предупредил об экстренных отключениях света по всей Украине

"Ночью были попадания по крупным объектам критической инфраструктуры. Из-за этого у нас большой дефицит в центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. В Киеве и этих областях возникают экстренные отключения электричества, которые могут быть продолжительнее четырех часов. Мы не можем сейчас спрогнозировать, где они еще будут, это может коснуться всех областей страны", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Рада".